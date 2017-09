Hoffnung für Burgschule in Davensberg

Eigentlich ist das Aus für die Föderschule, die Burgschule, in Davensberg schon lange beschlossene Sache gewesen. Jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer die Burgschule wiederzubeleben. Die neue Landesregierung hat die Mindestgrößenregel gekippt. Das gilt jetzt seit zwei Wochen und zunächst für zwei Jahre. Über die Zukunft der Burgschule in Davensberg beraten gerade die Gemeinde Ascheberg und die Bezirksregierung. Bislang ist noch nicht abzusehen in welche Richtung es künftig mit der Burgschule geht. Gemeinde und Vereine hatten schon beraten, wie es mit dem Schulgebäude in Davensberg weitergeht. Diese Pläne liegen zunächst auf Eis.