Hofläden im Kreis im Eierverkaufs-Rausch...

Ostern rückt immer näher und es gibt immer mehr bunte Eier im Kreis Coesfeld. Das bekommen Hofläden immer mehr zu spüren. Sie verkaufen momentan fast doppelt so viele Eier wie normalerweise. Für den Mal- und Färbespaß vor Ostern wollen die Familien vor allem weiße Eier haben. Darauf kommen die bunten Farben am besten zur Geltung. Das weiß Hofladenbetreiberin Petra Terwei aus Rosendahl aus jahrelanger Erfahrung. Jetzt wo der Andrang so groß ist, können die weißen Eier auf dem Hof Althues in Holtwick dann auch schonmal knapp sein. Und falls Sie keine Zeit für's Eier bemalen und färben haben. auch kein Problem: Oft bekommen sie auch fertige bunte Ostereier wie zum Beispiel auf dem Hof von Hugo Billermann in Ascheberg.