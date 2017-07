Hohe Nachfrage bei Beratungsstelle in Coesfeld

Immer mehr Menschen suchen Hilfe bei Ehe-, Familien- und Lebensberatern in Coesfeld. Heute hat das Bistum Münster vorgestellt, wie es sich entwickelt hat. Die Berater haben im vergangenen Jahr fast 570 Menschen weitergeholfen. Damit ist die Nachfrage im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. Besonders gut nehmen die Menschen das Gesprächsangebot rund um Partnerschaft an. Angefangen bei Problemen einen Partner zu finden, über Streitereien und Konflike bis hin zu den Themen Trennung und Scheidung. Daneben kommen auch Menschen mit Sorgen unter anderem rund um den Arbeitsplatz, Trauer oder Sinnkrisen. Die Berater entwickeln ihr Angebot immer weiter. Zu klassischen Gesprächen, vermittlen Berater zu anderen Hlfsangeboten weiter oder bieten Kommunikationstrainings für Paare an. Die Berater in der Anlaufstelle in Coesfeld sind extra ausgebildet, um den Menschen weiterzuhelfen. Das Team der Ehe-, Familien- und Lebensberatung ist in der Gartenstraße 12 in Coesfeld zu erreichen. Anmeldungen sind telefonisch oder auch persönlich möglich montags von 14 Uhr bis 19 Uhr, mittwochs von 7 Uhr bis 15 Uhr und

donnerstags von 13 Uhr bis 18 Uhr unter der Tel. Nr. 02541/2363. Oder per Mail unter coesfeld@bistum-muenster.de.