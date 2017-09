Holzboden auf der Festwiese beim Letter Lenz

Feste beleben die Ortskerne. Gleichzeitig sind sie oft eine Chance für Händler und Betriebe sich möglichen neuen Kunden zu präsentieren. In Lette hat der Werbering jetzt erste Eckdaten für den Letter Lenz besprochen. Das Fest ist Ende März, dann ist das Frühlingswetter noch nicht ganz so zuverlässig. Damit Besucher auf der Festwiese nicht im Matsch stehen, plant der Werbering deshalb einen Holzboden zu verlegen. In den kommenden Monaten feilt das Team noch am Gesamtprogramm. Händler, Handwerker und andere Betriebe aus Lette präsentieren sich. Auch Teilnehmer aus Coesfeld sind willkommen. Der Letter Lenz ist alle vier Jahre.