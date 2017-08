Holzhütten Brand in Billerbeck

Ein Feuer in einer Holzhütte in der Billerbecker Straße Lohkamp hat Nachbarn unsanft aus dem Schlaf gerissen. Kurz nach vier Uhr stand die Holthütte in einem Garten voll in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit Blaulicht und Sirenen an. Gut ein einhalb Stunden war sie mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Hütte brannte ab. Auch die zwei Fahrräder darin sind nicht mehr zu gebrauchen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat sich schon einen ersten Überblick verschafft. Wenn es gleich richtig hell ist, schaut sie sich die Brandstelle nochmals an. Experten beginnen dann damit nach der Ursache des Feuers zu forschen.