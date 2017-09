Hotel-Pläne in Nordkirchen liegen morgen im Rathaus aus

Sie warten in Nordkirchen auf ein neues Schwimmbad, um sich weite Wege in die Nachbarorte zu sparen. Und die Pläne für ein Hotel mit angeschlossenem Schwimmbad nehmen jetzt eine weitere Hürde. Heute schaut das Projekt-Team noch einmal über die Pläne. Morgen liegen sie dann im Rathaus aus. Vier Wochen sammelt die Gemeinde Reaktionen, egal ob Kritik oder zusätzliche Ideen. Das ganze fließt in das endgültige Konzept ein. Das neue Hotel soll hinter der Gesamtschule entstehen und das Bad soll für Vereine und alle anderen Schwimmer in Nordkirchen offen sein. Es hat 120 Zimmer und soll den Tourismus in der Gemeinde ankurbeln. Der Baustart ist voraussichtlich im kommenden Jahr.