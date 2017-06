Hotel- und Schwimmbadpläne in Nordkirchen nehmen Gestalt an

Fast zwei Jahre ist das Hallenbad in Nordkirchen schon geschlossen. Abhilfe schaffen soll ein Hotel mit angeschlossenem Schwimmbad, das auch Nordkirchener und Vereine nutzen dürfen. Ein Fachbüro hat jetzt einen Entwurf mit den Rahmenbedingungen erarbeitet. Wie hoch darf das Hotel sein? Welche Abstände zu Nachbargrundstücken sind einzuhalten? Und was ist gestalterisch erlaubt? Einzelheiten dazu stellen das Fachbüro und die Gemeinde in der kommenden Woche im Bauausschuss vor. Dann erfahren die Politiker auch, ob es möglicherweise schützenwerte Pflanzen oder Tiere in dem Bereich gibt. Im nächsten Schritt bekommen Nordkirchener und Behörden Gelegenheit ihre Meinung zu den Plänen zu sagen. Das Hotel soll hinter der Gesamtschule entstehen. Eine Zielgruppe sind die vielen Hochzeitsgesellschaften. Jedes Jahr geben sich hunderte das JA-Wort im Schloss Nordkirchen.