Hubschrauber über Olfen suchte in Nacht nach Autofahrer

Mitten in der Nacht sind einige von Ihnen in Olfen hochgeschreckt. Ein Hubschrauber war unterwegs. Die Polizei hat einen Flüchtigen nach einem Unfall gesucht. Ein Autofahrer hatte sich an der Kreuzung der B 235, das ist die Dattelner Straße mit der Eversumer Straße, überschlagen und war im Graben liegengeblieben. Die Polizei fand ein leeres Auto. Möglicherweise hatte sich der Fahrer unter Schock und verletzt davon gemacht. Deshalb die Suche mit dem Hubschrauber. Die Polizei hat heute Morgen ermittelt, wem das Auto gehört und forscht jetzt weiter.