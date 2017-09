Hubschrauber über Südkirchen

Sie haben heute Nachmittag in Südkirchen einen Hubschrauber gehört und durch die dicken Wolken auch teilweise gesehen. Der Hubschrauber landete auf der Landstraße zwischen Cappenberg und Südkirchen. Er wollte einen Fahranfänger abholen, der hier in einen Unfall verwickelt war. Die Ärzte stellten aber fest, dass der junge Mann war nicht so schwer verletzt war. Ein Krankenwagen reichte aus. Der Fahranfänger war auf der Landstraße nach Südkirchen aus einer Kurve geflogen und im Straßengraben gelandet. Die Landstraße war heute Nachmittag im Berufsverkehr für eine gute Stunde gesperrt.