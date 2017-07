Hund der Woche in Dülmen: Polizeihund Casper

Dank eines aufmerksamen Zeugen und dank Casper hat die Polizei in der Nacht zwei Einbrecher in eine Sparkassen-Filiale in Dülmen dingfest gemacht. Es ist wie im Krimi zugegangen. Die Polizei war mit Casper und einem Hubschrauber unterwegs. Viele von Ihnen haben sich in der Nacht über die Hubschrauber-Geräusche gewundert... Was ist denn da los gewesen? Aber von Anfang an... Ein Zeuge hatte ein klirrendes Geräusch in der Nähe der Bankfiliale an der Münsterstraße gehört und die Polizei alarmiert. Die Polizisten fanden eine Leiter an der Filiale und sahen, dass ein Fenster ganz oben an der Hauswand kaputt war. Dann sahen sie einen verdächtigen Wagen aus dem Kreis Mettmann. Plötzlich rannten drei Männer in Richtung des Hochzeitsparks weg. Die Polizisten rannten hinterher mit Casper. Casper schnüffelte und stöberte einen Mann in einem Gebüsch auf. Der Hund suchte weiter und fand den zweiten Mann. Die Suche nach dem dritten Mann allerdings dauert noch an. Seine Spur verlor sich. Eine Suchaktion mit dem Hubschrauber endet erfolglos. Jetzt befragt die Polizei zunächst die beiden Festgenommenen.