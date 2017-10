Hunde in Lüdinghausen außer Lebensgefahr

Das ist die gute Nachricht: Beide Hunde sind außer Lebensgefahr. Sie waren am Wochenende mit dem Verdacht auf eine Blaualgen Vergiftung in die Klinik gekommen, nachdem sie im Lüdinghauser Klutensee baden waren. Der Tierarzt hatte direkt Alarm geschlagen, da beide Hunde die gleichen Symptome zeigten. Ein Umweltlabor prüft jetzt, ob die gefährlichen Algen wirklich im See sind. Heute hat sie Wasserproben genommen - spätestens übermorgen soll es Ergebnisse geben. Die Stadt sagt: Es wäre auch möglich, dass die Hunde Giftköder gefressen haben. Bis das feststeht, bleibt der See gesperrt.