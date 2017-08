Hundeköder in Coesfeld gefunden

Es ist ein Alptraum für jeden Hundebesitzer im Kreis Coesfeld – es kommt im Kreis Coesfeld aber immer wieder leider vor. Ausgelegte Giftköder, an denen Hunde sterben können. Heute Morgen haben Hundebesitzer in Coesfeld mit Klingen versehen Wurststücke gefunden. Gleich mehrere dieser tödlichen Leckerbissen lagen unter anderem im Bereich „In den Kämpen“, Wahrkamp und Promenade. Bislang ist nicht klar, ob Hunde die Köder bereits gefressen haben. Die Polizei hat die Köder sichergestellt. Wurststücke lagen unter anderem am Schützenwall im Bereich der Umflut unter einem Gebüsch. Experten untersuchen Stücke jetzt. Was schon feststeht: Es handelt sich bei den Klingen um Teile eines sogenannten Cuttermessers. Die Polizei hat Anzeige gegen den unbekannten Hundehasser erstattet. Das Ordnungsamt der Stadt ist eingeschaltet. Bauhofmitarbeiter haben sich die Bereiche jetzt noch einmal angeschaut, aber nichts gefunden. Behalten Sie Ihren Hund beim Gassigehen immer im Blick. Achten Sie darauf, dass er nichts frisst. Finden Sie mit Gift oder scharfen Gegenständen versehene Hunde-Köder, alarmieren Sie sofort die Polizei oder das Ordnungsamt.