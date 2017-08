Hundekontrollen in Ascheberg

Hundebesitzer im Kreis Coesfeld drehen vor dem Start in den neuen Arbeitstag noch schnell eine Gassirunde. An den meisten Halsbändern hängt eine Steuermarke, aber es gibt eben auch ein paar schwarze Schafe, die nicht zahlen. Viele Städte und Gemeinden im Kreis haben schon Hundekontrolleurere losgeschickt und jetzt zieht Ascheberg nach. In gut vier Wochen schwärmen sie aus und klingeln an den Haustüren in der Gemeinde um zu prüfen, wie viele Hunde im Haushalt leben. Ganz wichtig: Die Kontrolleure haben einen Ausweis und betreten niemals das Haus oder die Wohnung.