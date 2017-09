IGZ in Dülmen weiter in der Warteschleife

In Dülmen kommt das große Projekt um das Einkaufszentrum in der Innenstadt richtig gut voran. Ein Stück weiter soll ein intergeneratives Zentrum, ein "Haus für alle" künftig Menschen von jung bis alt zusammenbringen. Die Baugrube dafür ist schon lange ausgehoben. Jetzt steht fest: Eine zweite Runde Firmen zu finden ist ebenfalls nicht erfolgreich gewesen. Nur eine handvoll Firmen hat Angebote abgegeben und dementsprechend gibt es kaum Wettbewerb. Die Stadt begründet das damit, dass die Bauunternehmen Schwierigkeiten haben, ihre vielen Aufträge abzuarbeiten und sich deshalb gar nicht erst an dem Verfahren beteiligten. Das hatte schon die erste Runde Firmen zu finden, ausgebremst. Darüber hinaus hat die Stadt ausgerechnet, dass die Gesamtkosten für das Projekt sehr viel höher sind, als zunächt veranschlagt. Die Stadt will prüfen, ob sich weiteres Fördergeld anzapfen lässt und im November einen entsprechenden Antrag stellen. Die Projekt-Partner schlagen vor, trotz allem mit dem Bau zu beginnen und fehlendes Geld nachzufinanzieren. Denn: Verzögere sich das Projekt ein weiteres Mal, bestehe die Gefahr, dass sich alles noch einmal verteuert.