Illegale Versuchsmäuse an Uni Münster: Stadt zeigt drei Mitarbeiter an

Im Fall eines nicht genehmigten Versuchslabors an der Uni Münster hat die Stadt Münster jetzt drei Mitarbeiter eines medizinischen Instituts angezeigt. Sie sollen zugelassen haben, dass Versuchsmäuse unnötig leiden. Hinweise hatten in der vergangenen Woche zu dem illegalen Versuchslabor geführt. Die Behörden stellten fast 80 Mäuse sicher. Einige der Tiere waren in einem so schlechten Zustand, dass Tierärzte sie von ihrem Leiden erlösen und töten mussten. Die Uni Münster will die Hintergründe durch eine interne Untersuchungskommission klären lassen.