Illegales Tierlabor an der Uni Münster

Die Stadt Münster hat ein illegales Labor mit Versuchsmäusen an der Uni Münster aufgelöst. Durch einen anonymen Hinweis waren Mitarbeiter des medizinischen Instituts den Raum mit fast 80 Tieren aufmerksam geworden. Sie informierten das Veterinäramt. Das beschlagnahmte die Versuchsmäuse. Sechs Tiere waren in einem so schlechten Zustand, dass nur blieb sie zu töten. Der Rektor der Uni Münster kündigte Konsequenzen an. Noch sei allerdings nicht geklärt, wieviele und welche Mitarbeiter von dem illegalen Labor wussten.