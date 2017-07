Im Dülmener TSG-Stadion: VfL Bochum empfängt amtierenden ukrainischen Meister Schachtar Donezk

Die Vorfreude auf das große Fußballspiel heute in Dülmen steigt. Zweitligist VfL Bochum trifft auf dem ehemaligen Uefa-Pokalsieger und mehrfachen ukainischen Meister Schachtar Donezk. Der Zeitplan für die Helfer bis zum Anpfiff steht und es gibt noch viel zu tun. Um 13 Uhr kommen die weiteren ehrenamtlichen Helfer. Die Grill- und Bierstände vorbereiten. Gucken, ob in dem extra-organisieren Toilettenwagen alles in Ordnung ist. 20 Ordner sorgen dafür, das beim Parken alles klappt. Inzwischen sind auch die Würste auf den Grill. Um 15 Uhr machen die Kassen auf. In der oberen Etage des Vereinsheims treffen sich die Gäste aus Bochum und Donezk im V.I.P.-Raum. Die Steh- und Sitzplatztribüne füllen sich mit den erwarteten rund 2.000 Zuschauern. Um 16.30 Uhr pfeift der Schiedsrichter dann das Freundschaftsspiel VfL Bochum gegen Schachtar Donezk an.