Im Fall um Babyleiche in Buldern hoffen Ermittler auf Zeugen

Um Licht in den Fall um die Leiche eines kleinen Jungen im Schlosspark von Buldern zu bringen, hoffen die Ermittler auf Zeugen. Aus Hinweisen erhoffen sie sich Aufschlüsse zur Herkunft des Babys. Gerichtsmediziner haben keine Spuren von Gewalt an der Leiche gefunden. Möglicherweise sei die Mutter des Kindes in einer ausweglosen Situation gewesen und brauche Hilfe. Mordkommission und Oberstaatsanwaltschaft suchen ein Mädchen oder eine Frau, die sich in den vergangenen Monaten verändert hat. Außerdem hoffen die Ermittler auf aufmerksame Beobachter, die Verdächtiges rund um den Fundort der Babyleiche in der Nähe eines Teiches im Schlosspark in Buldern gesehen haben.