Im Streit um geplante Skateanlage an Olfener Friedhof entscheidet heute der Rat

Es ist seit Tagen das Gesprächsthema in Olfen und heute kochen die Gemüter besonders hoch. Beim geplanten Standort für die neue Skateanlage am Friedhof scheiden sich die Geister. "Extrem ungünstig" und "Unglaublich" sagen die einen - "Das stört doch nicht" sagen die anderen. Der Rat entscheidet heute. Die Initiative "Pro Friedhofsruhe" hatte Unterschriften gesammelt und sie fühlt sich bestätigt. Insgesamt sind knapp 900 Unterschriften zusammengekommen. Die meisten von Olfenern. Einige sind aber auch von Besuchern des nahegelegenen Naturschutzgebietes. Sie wollen hier ebenfalls keine Skateanlage. Die Mitglieder der Initiative haben die Unterschriften schon der Stadt und den Fraktionen vorgelegt . Jetzt hoffen sie, dass der Rat sich heute Abend gegen den Standort am Friedhof entscheidet. Es sei einfach pietätlos, sagen sie. Die Stadt und die Kirchengemeinden sehen das dagegen gelassen. Es gäbe keine Anwohner und der Friedhof sei längst nicht mehr ein Ort völliger Stille.

Die Stadt favorisiert den Skate-Standort am Friedhof, weil er nocht so weit weg ist von der Innenstadt und weil es hier keine Probleme gibt, wenn es mal etwas lauter zugeht. Den Jugendlichen ist es eigentlich egal wo sie skaten. Hauptsache sie bekommen bald die Gelegenheit dazu.