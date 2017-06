Immer mehr Betriebe können Lehrstellen nicht besetzen

Bei jedem vierten Betrieb im Kreis Coesfeld und dem Münsterland bleiben Ausbildungsplätze unbesetzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer. Demnach fehlen in erster Linie geeignete Bewerber. Die Betriebe suchen deshalb jetzt früher den Kontakt zu jungen Menschen. Fast überall im Kreis Coesfeld gibt es schon Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben. Gleichzeitig bieten die Betriebe deutlich mehr Praktikumsstellen als noch vor einigen Jahren an. Über die Hälfte der befragten Unternehmen hat das Angebot aufgestockt, damit junge Menschen in den Betrieb reinschnuppern können und vielleicht bleiben. Außerdem nehmen die Unternehmen Studienabbrecher in den Blick. Inzwischen versucht jeder zweite Betrieb darüber den Bewerbermangel auszugleichen.