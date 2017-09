Immer mehr Briefwähler im Kreis Coesfeld

Viele Menschen im Kreis Coesfeld sind gespannt auf morgen. Die Bundestagswahl steht an. Gewählt hat ein Viertel der Menschen des Kreises Coesfeld aber schon. Die Zahl der Briefwähler war noch nie so hoch wie bei dieser Wahl. In der Gemeinde Rosendahl und in den Städten Billerbeck und Dülmen wurden sogar die Wahlbrief-Rekorde eingestellt. RKK-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster findet das gut - so ist es für die Wähler, die schon wissen wen sie wählen, bequemer. Allerdings deute die hohe Briefwahl nicht automatisch auf eine hohe Wahlbeteiligung am Sonntag hin.