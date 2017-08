Immer mehr Menschen im Kreis wohnen in den eigenen vier Wänden

Im Kreis Coesfeld entstehen immer neue Baugebiete, viele Menschen entscheiden sich bei den aktuell niedrigen Zinsen für Kredite für ein eigenes Zuhause. Forscher des Pestel-Instituts haben untersucht, wie sich das ganze entwickelt und ihre Studie jetzt vorgestellt. So sieht es zur Zeit aus: Mehr als Hälfte der Einwohner im Kreis wohnt in einem eigenen Zuhause, genauer sind das 59 Prozent! Generell könnte sich die Eigentumsquote noch steigern, sagen die Forscher. Sie haben das am Beispiel Coesfeld untersucht. Ein Reihenhaus kostet im schnitt 170 tausend Euro, eine Eigentumswohnung ist deutlich günstiger. Damit sich Familien mit mittleren Einkommen ein eigenes Zuhause leisten können, müssten die aktuell niedrigen Zinsen für die kommenden 30 Jahre sicher sein. Dafür, sagen die Forscher, müsste der Bund sorgen. Langfristiges politisches Ziel sei es ja, das Wohneigentum zu erhöhen. Dazu sei es aber dringend nötig, die Voraussetzungen zu schaffen. Steigen die Zinsen wieder, gehörten die 25 bis 40jährigen zu den Verlierern, wenn es ums Eigentum gehe. Dabei sei gerade das ein wichtiger Baustein für die Altersvorsorge.