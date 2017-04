Immer mehr Menschen nutzen die EC-Karte, Bargeld ist dennoch beliebter

Immer mehr Menschen zahlen in Deutschland mit der EC-Karte - dennoch greifen sie immer noch am meisten auf das Bargeld zurück. Das geht aus einer aktuellen Studie eines Kölner Handelsforschunginstituts hervor. Demnach hat der Einzelhandel im vergangenen Jahr die Hälfte aller Einnahmen in bar bekommen. Diesen Trend bestätigen die VR Bank Westmünsterland und die Sparkasse Westmünsterland bei uns im Kreis. Allerdings gibt es eine Tendenz, beobachtet Robert Klein von der Sparkasse. Bei kleineren Beträgen greifen die meisten doch lieber auf Bargeld zurück.