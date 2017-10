Immer mehr Mobbing im Internet

5 Prozent der Beratungsgespräche der Schulpsychologen des Kreises drehen sich um Mobbing, also das Beschimpfen und Ausgrenzen von Schülern. Deshalb sei es wichtig, dass ein Film wie "Fack ju Göthe" das Thema aufgreift. Ab heute ist der dritte Teil des Erfolgsfilms im Kino zu sehen. Dirk Zeuner von der Schullberatungsstelle des Kreises Coesfeld beobachtet, dass sich das Mobbing immer mehr verändert. Mittlerweile finde viel in sozialen Netzwerken statt. In denen könne sich der Gemobbte nicht sicher sein, wer alles über die Mobbingattacken bescheid wisse und wer aus der Anonymität heraus einen neuen Angriff starte. Im Mobbing-Fall sollten sich Eltern und Betroffene an die Berater des Kreises oder Lehrer wenden.