Immer mehr verstopfte Toiletten im Kreis Coesfeld

Vor dem Start in den neuen Arbeits- und Schultag laufen im Kreis Coesfeld heute Morgen wieder Wasserhähne und es rauschen die Klospülungen. Und genau das macht zur Zeit den Abwasserwerken Sorgen. Denn im Klo landet zuviel, was da nicht hingehört: Feuchttücher, Wattestäbchen oder sogar Windeln. Das macht zur Zeit erhebliche Probleme, denn die Pumpen machen schlapp.

Das Wasser muss ja irgendwo hinfließen. Sind die Pumpen verstopft, klappt das nicht und die Spülung funktioniert nicht mehr. Das Problem: Feuchttücher, Binden oder Q-Tipps zersetzen sich nicht im Wasser. Mitarbeiter in den Wasserwerken zum Beispiel in Dülmen und Lüdinghausen müssen dann ausrücken und sie reinigen und im schlimmsten Fall gehen die Pumpen ganz kaputt. Das wird teuer. Allein durch das Reinigen entstehen auch schon unnötige Kosten, die wir am Ende bezahlen. Die Steuerzahler. Um den ganzen Ärger zu vermeiden, betont der Lippeverband: Müll kommt in den Mülleimer und nicht ins Klo!