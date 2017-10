Immer neuer Baustellen-Ärger in Lüdinghausen an der Olfener Straße

In Lüdinghausen sorgt die Baustelle an der Olfener Straße schon seit Wochen für Ärger. Anwohner des Wohngebietes Kranichholz sind sauer, ihr Wohngebiet nutzen Autofahrer gerne, um die Umleitung abzukürzen. Jetzt gibt es neuen Ärger. Das Wohngebiet ist eine Sackgasse und Autofahrer müssen wenden. Dabei weisen mehrere Schilder auf die Sackgasse hin. Es ist so, dass die Arbeiter die Baustelle auf der Olfener Straße ein Stück verlängert haben. Die Baustelle ist um rund 150 meter gewachsen und am Ende des Wohngebietes geht deshalb schlichtweg nicht weiter. Deshalb hat der Landesbetrieb hier jetzt die Sackgassenschilder aufgestellt. Wobei diese Abkürzung durch das Wohngebiet sowieso eigentlich verboten ist. Das hat die Polizei bislang auch regelmäßig kontrolliert. Geht alles glatt, ist der Baustellen-Ärger Ende der kommenden Woche teilweise gegessen: Dann will der Landesbetrieb die Kreuzung Olfener Straße/Bahnhofstraße wieder freigeben. Das dicke ABER: Erst Ende des Jahres verschwindet die restliche Baustelle auf der Olfener Straße.