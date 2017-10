Immer noch Probleme an der Lippebrücke bei Olfen

Wie ärgerlich ist das denn? Sie hatten so gehofft, dass es heute flott geht an der Ampel an der Lippebrücke bei Olfen. Irgendwie ist es aber doch so gewesen wie immer. Im Berufsverkehr bildete sich ein langer Rückstau vor der Ampel. Dabei sollte doch ein neugeschaltetes Ampelprogramm noch am Freitag für längere Grünphasen sorgen... Der zuständige Kreis Recklinghausen sagte uns heute Vormittag: Erst heute im Laufe des Tages kümmert sich ein Techniker um das Ampelprogramm. Morgen früh im Berufsverkehr will sich ein Mitarbeiter des Kreises die Situation anschauen. Gibt es dann noch immer ein Stau-Problem, muss eine andere Lösung her. Die Lippebrücke ist so eng, dass Autos immer nur in eine Richtung über sie fahren dürfen. Das regelt die Ampel.