Impfengpässe in Arztpraxen

Viele von Ihnen frischen vor dem Sommerurlaub noch wichtige Impfungen auf. Spontan könnten Sie damit allerdings im Moment scheitern. Der Polio-Impfstoff - also der Schutz gegen Kinderlähmung - ist im Kreis Coesfeld knapp. Viele Praxen warten dringend auf den Impfstoff.



In der Praxis Hagemann in Lüdinghausen fehlt er schon ewig - genauso wie die kombinierte 4-fach Impfung gegen Tetanus, Diphterie, Polio und Keuchhusten. Die Praxis steht auf der Apotheken-Warteliste - sobald Nachschub kommt, bekommt sie den Impfstoff. Doch wann das ist - das weiß auch die Gemeinschaftspraxis Keller in Nottuln nicht. Sie kriegt ab und zu die Impfstoffe, aber nie regelmäßig. Und auch in Dülmen bei Allgemeinmediziner Holger Kruck fragen immer wieder Patienten nach. Jede Woche ruft die Praxis bei den Apotheken an - Hoffnungsschimmer: im Moment sieht es so aus, als würde es die Impfstoffe hier im August endlich wieder geben. Ein Grund für den Engpass ist die weltweit gestiegene Nachfrage. Außerdem bauen einige Unternehmen ihre Produktion gerade um.