In einigen Schulen gibt es hitzefrei

Während die meisten von uns bei der Arbeit schwitzen, freuen sich zumindest einige Schüler im Kreis Coesfeld über hitzefrei. Mit bis zu 33 Grad liegt heute der bislang heißeste Tag des Jahres vor uns. In den Klassenräumen der Grundschule in Bösensell zum Beispiel war es heute schon am frühen Vormittag kaum zum Aushalten. Deshalb bekommen die Schüler hier nach der fünften Stunde frei. Die Schule hat die Eltern abtelefoniert und gefragt, ob jemand zuhause ist. Ist das nicht der Fall, haben die Schüler Pech. Sie müssen bleiben, genauso wie die Ganztagskinder. Berufstätige Eltern verlassen sich darauf, dass ihre Kinder betreut sind. Ähnlich läuft es an der Wieschhofgrundschule in Olfen. In Coesfeld freuen sich beispielsweise die Schüler der Freiherr-vom-Stein-Realschule über hitzefrei nach der fünften Stunde. Andere Schulen im Kreis ziehen den Unterricht durch. Die Augustinusschule in Dülmen beispielsweise. Die alten Mauern des Schulgebäudes schirmten die Hitze ganz gut ab. In den Klassen sei es noch einigermaßen kühl.