In Rorup fließt das Wasser wieder

In Rorup haben Sie heute morgen wieder Wasser zum Duschen, Zähne putzen und Kaffee kochern. Die Stadtwerke haben eine beschädigte Hauptleitung an der Letter Straße repariert. Bauarbeiter hatten sie am späten Nachmittag erwischt. Für die Reparaturen mussten die Stadtwerke das Wasser in Rorup vorübergehend ganz abklemmen. Das Dorf war knapp 2 Stunden ohne Wasser