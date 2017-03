Infoabend zum Umbau des düb in Dülmen

Viele Familien im Kreis Coesfeld kennen das Dülmener Freizeitbad düb. Schon bald soll es aber nicht mehr wiederzuerkennen sein. Die Stadt plant für sechs Millionen Euro einen umfangreichen Umbau des Bades. Doch nicht alle sind mit der bisherigen Lösung glücklich. Darum hat sich der Architekt einige neue Varianten für den Umbau ausgedacht. Die will das Bad heute Abend gemeinsam mit dem Architekten vorstellen. Die Pläne sorgen aber schon im Vorfeld für Kritik.

Die Wasserfreunde Dülmen haben sich zum Beispiel die neuen Vorschläge angeschaut. Der eine hat ein neues Aktivbecken, der andere sieht mehr Liegefläche an der Sole vor, wieder ein anderer beinhaltet eine neue Riesenrutsche. Alles nette Ideen, sagen die Wasserfreunde. Allerdings kostet jede der neuen Varianten zwischen neun und zehn Millionen Euro - und damit deutlich mehr als der ursprüngliche Entwurf. Die Wasserfreunde befürchten, dass die Stadt dafür kein weiteres Geld geben wird. Die Wassersportfreunde befürchten nach dem Umbau seltener Schwimmkurse anbieten zu können. Dadurch könnten lange Wartelisten für Kinder entstehen, die schwimmen lernen wollen. Der Infoabend ist heute Abend um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums, moderiert von Andreas Kramer aus dem Radio Kiepenkerl Morgenteam.