Infohotline der Verbraucherzentrale in Dülmen zur neuen Roaming Verordnung

Nach dem Sommerurlaub am Strand kam sie oft: Die böse Überraschung beim Blick auf die Handyrechnung: Telefonieren, Simsen und Surfen im Urlaub war oft extrem teuer Das ändert sich ab übermorgen, dann fallen keine Extragebühren mehr an, wenn sie ihr Handy im EU Ausland benutzen. Also zum Beispiel auf Malle, in Holland, oder in Italien. Ulrich Mensing von der Verbraucherzentrale in Dülmen rät: Prüfen sie zur Sicherheit vor dem Urlaub ihren Handyvertrag noch mal ganz genau, denn es gibt auch reine Inlandsverträge. Damit können sie im Urlaub dann weder Telefonieren, noch Simsen, oder im Internet surfen.



Die Verbraucherzentrale in Dülmen schaltet für offene Fragen rund ums Telefonieren und Simsen im Urlaub ab heute eine Hotline frei. Die Nummer finden sie bei uns im Internet - klicken Sie radio-kiepenkerl.de.