Infotreffen zu Übergangsheimen für Flüchtlinge in Darup

Das Land weist Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld neue Flüchtlinge zu. Nach Nottuln kommen bis Ostern über 40 Menschen. Die Gemeinde bereitet gerade den Bau neuer Übergangsheime in Darup vor. Bei einem aktuellen Treffen hat sie Daruper darüber informiert und Fragen beantwortet.

Die Sprachbarriere ist ein großes Problem für die Daruper: Wie sollen Gespräche laufen, wenn Gesprächspartner verschiedene Sprachen sprechen? Die Gemeinde sagt: Am Anfang kann die Verständigung noch etwas holperig sein... Aber die Flüchtlinge bekommen Sprachkurse in einem Gemeinschaftsraum der neuen Häuser. Daruper wollen wissen: Wie sollen die Flüchtlinge auch mal aus dem Dorf herauskommen? Die Gemeinde sagt: Busse fahren. Und, fragen Daruper, ist die Nachbarschaft des Friedhofes ein richtiger Standort für die neuen Häuser? Die Gemeinde sieht da keine Probleme. Sie sucht gerade nach einer Baufirma. Im Frühsommer soll sie loslegen. Die Gemeinde hofft, dass sich eine Initiative bildet, die den Flüchtlingen über Startschwierigkeiten hinweghilft. In Schapdetten habe das gut geklappt.