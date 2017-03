Infoveranstaltung zu geplanter Flüchtlingsunterkunft in Darup

In Darup soll eine neue Flüchtlingsunterkunft entstehen. Am Donnerstag in einer Woche (23.03.) will die Gemeinde den Darupern die Pläne vorstellen. Der Temin für den Infoabend steht seit heute fest. Baubeginn für die Flüchtlingsunterkunft soll in einigen Wochen sein. Sie entsteht an der Westerhiege am Rande des Friedhofs. Kleine Wohnungen für bis zu 50 Flüchtlinge sind geplant. Bei dem Infoabend will die Gemeinde auch sagen, wer die Flüchtlinge betreut. Los geht es am Donnerstag in einer Woche um 18 Uhr im alten Hof Schoppmann.