Infoveranstaltung zu Südumgehung und Hülstener Straße in Dülmen

In Dülmen soll eine Südumgehung künftig die Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten. Umstritten sind noch Details der Pläne. Es geht um Bäume im Bereich der Hülstener Straße. Dazu hat die Stadt heute den Termin für eine Infoveranstaltung vorgestellt. Am Dienstag ab 17:30 Uhr beantwortet sie im Forum der Alten Sparkasse Fragen und stellt die Alternativen für den Bereich vor. Ursprünglich war geplant die Baumallee an der Hülstener Straße zu erhalten. Das sollten zwei getrennte Fahrstreifen ermöglichen. Ein neues Gutachten kam aber zu dem Schluss, dass viele der Bäume altersschwach sind und nicht mehr lange überleben. Deshalb überlegen die Planer jetzt die alten Bäume abzuholzen und durch neue Baumreihen zu ersetzen.