Infoveranstaltung zum Thema Pflege in Dülmen

Für viele Menschen im Kreis Coesfeld ist die Pflege von Angehörigen früher oder später ein Thema.

Trotzdem haben viele kaum Ahnung davon - zum Beispiel für welche Leistungen sie Geld von der Pflegekasse beantragen können. Jürgen Steinberg vom Pflege- und Betreuungsdienst Dülmen erklärt heute Nachmittag, was möglich ist. Zum Beispiel könnten Angehörige Pflegegeld bekommen und trotzdem eine stundenweise Betreuung für ihren Angehörigen vom Pflegedienst bekommen ohne dass das Pflegegeld gekürzt werde. Der Info-Nachmittag zum Thema Pflege beginnt um 15 Uhr in der Familienbildungsstätte in Dülmen.