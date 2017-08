Inhaber eines Olfener Elektro-Geschäftes jagt Einbrecher

Ein Elektro-Geschäft-Inhaber aus Olfen erholt sich heute von dem, was er in der vergangenen Nacht erlebt hat! Zwei junge Einbrecher sind gegen 03:06 Uhr im Mondschein in sein Geschäft in der Bilholtstraße eingestiegen. Der Inhaber bemerkte etwas und schlich ins Geschäft. Hier sah er, wie die dunkel gekleideten, jugendlichen Einbrecher gerade flüchteten. Er verfolgte sie kurz, sie waren aber schneller und entkamen. Die Polizei ermittelt jetzt - der Inhaber hat ihnen die Diebe beschrieben. Außerdem prüft der Mann jetzt, was die beiden erbeutet haben!