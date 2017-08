Initiative gegen Skateanlage in Olfen trifft sich heute zu Gesprächen mit Stadt

Im Kampf gegen eine Skateanlage am Friedhof in Olfen bereitet die Initiative „Pro Friedhofsruhe“ jetzt ihre Unterschriftenaktionen für ein Bürgerbegehren vor. Sie will, dass sich der Rat noch einmal mit dem Thema befasst. Die Stadt informiert die Initiative heute offiziell über nötige Einzelheiten zu Zahlen und Fristen. Damit alles rechtlich okay ist, hat sie sich mit dem Kreis abgestimmt. Weil das ganze länger gedauert hat, verlängert sich die Frist für das Bürgerbegehren bis Anfang November. Kritiker des Skatepark-Projektes sehen die Ruhe für Trauernde auf dem Friedhof in Gefahr und für Erholungssuchende in den benachbarten Steverauen. Befürworter des Skatepark-Projektes sehen keine Lärmprobleme für Nachbarn und einen relativ kurzen Weg in die Innenstadt.