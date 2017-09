Initiativen für und gegen Sekundarschule in Dülmen machen Wahlkampf auf Wochenmarkt

Gibt es eine oder gibt es keine Sekundarschule in Dülmen? Darüber entscheiden Dülmener in genau einem Monat bei einem Bürgerentscheid. Die beiden Initiativen für und gegen eine Sekundarschule treiben den Wahlkampf dafür vorran. Ab heute wirbt die Initiative "Pro Sekundarschule" auf dem Dülmener Wochenmarkt für diese Schulform. Die Initiative "Pro Sekundarschule" will, dass die Hermann-Leeser-Realschule und die Kardinal-von-Galen-Hauptschule zu einer Sekundarschule verschmelzen. Sie spricht ab heute deshalb regelmäßig auf den Märkten in der Dülmener Innenstadt mit den Menschen. In gut 10 Tagen hängt die Initiative für eine Sekundarschule außerdem überall Plakate auf. Die Gegner der Sekundarschule haben das schon gemacht. Sie hängen seit Tagen an den Straßenlaternen. Kompliziert bei dem Bürgerentscheid: Die Wähler müssen Nein! ankreuzen, wenn sie für eine Sekundarschule sind. Ja! müssen sie ankreuzen, wenn sie gegen die Sekundarschule stimmen wollen. Das wollen die beiden Initiativen mit ihren Ständen auf den Dülmener Märkten klar machen!