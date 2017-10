Inklusiver Giro startet

Heute am Tag der Deutschen Einheit gibt es eine Premiere bei uns im Münsterland. Parallel zum bekannten Profi-Radrennen, dem Münsterland-Giro, startet heute zum ersten Mal ein inklusiver Giro. Nach den Profis starten Menschen mit Behinderung auf fünf oder zehn Kilometer langen Strecken. Die Idee dazu hatte Sabrina Harms vom Anna Katharinenstift Karthaus in Dülmen. Ihr ist das Projekt sehr wichtig. Der Giro startet diesmal im Nachbarkreis Warendorf, in Wadersloh. Start für den inklusiven Giro ist um 12 Uhr.