Innenstadt im Wandel: Neue Ideen für Markt- und Kirchplatz in Dülmen

Die Innenstadt in Dülmen verändert ihr Gesicht. Auf dem Overbergplatz entsteht eine neue Einkaufsstraße und hinter dem Rathaus ein Treffpunkt der Generationen - das Intergenerative Zentrum. Das will die Stadt nutzen, um auch den Markt- und den Kirchplatz aufzuwerten. Heute hat sie gesagt, wie sie vorgehen will. Dülmener sollen mitreden. In knapp einem Monat, am 2. Mai, plant die Stadt ein Bürgerforum im Kolpinghaus. Ein Fachbüro stellt dabei vor, wie sich der Marktplatz verändern könnte. Eine durchgehende Treppe könnte beispielsweise die Mauer zwischen Marktplatz und Markstraße ersetzen. Eine weitere Variante wäre den Höhenunterschied aufzulösen und den Marktplatz auf die Ebene der Marktstraße abzusenken. Für den Kirchplatz wäre unter anderem denkbar ihn weiter zur Marktstraße zu öffnen. Bei dem Bürgerforum wollen Stadt und Planer ausloten, wie die Vorschläge ankommen und weitere Ideen sammeln. Wichtig ist dabei, dass weiterhin Veranstaltungen wie Wochenmarkt, Dülmener Sommer und Winter möglich sind.