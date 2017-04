Investor für Ascheberger "Grashüpfer"-Kindergarten steht fest

Es gibt zu wenig Kita-Plätze bei uns im Kreis Coesfeld. Deshalb planen und bauen viele Städte und Gemeinden aktuell neue Kindergärten. Die Gemeinde Ascheberg hat heute einen weiteren Schritt weg vom Kita-Engpass gemacht. Ein Investor aus Vreden soll den "Grashüpfer"-Kindergarten an der Herberner Straße bauen! Das hat der dafür zuständige Ausschuss heute entschieden. Die "Grashüpfer" sind aktuell in den Räumen der profilschule untergebracht, hier sollen sie ausziehen, sobald die neue Kita fertig ist. Jetzt will die Gemeinde mit der weiteren Planung beginnen! Als nächstes macht sie sich an einen Bauantrag.