Investor stellt mögliche Kino-Varianten für Lüdinghausen vor

In Lüdinghausen rückt die Entscheidung für ein Kino näher. Noch in dieser Woche soll der Rat einem von zwei möglichen Investoren den Zuschlag geben. Heute hat einer von beiden seine veränderten Entwürfen für ein mögliches Kino vorgestellt. Das Architekten-Duo Lorenz/Assmann hat nachgelegt. Gleich drei Varianten werfen sie ins Rennen. In allen gibt es in Kino, einen Supermarkt und darüber Wohnungen. Die Entwürfe unterscheiden sich nur im Kleinen: hier ist der Supermarkt größer, da ist eine Kita auf dem Dach, der dritte hat nur Wohnungen. Die Architekten versuchen damit sich möglichst breit aufzustellen. Das soll verhindern, dass sie wieder auflaufen. Vor anderthalb Monaten hatte der Rat keine Entscheidung getroffen, weil keiner der Vorschläge hunderprozentig passte. Außerdem hat der Investor versucht eine wichtige Lücke zu füllen. Hatte er bislang keinen Kinobetreiber in petto, hat er nun sogar zwei. Der Rat kommt Donnerstagabend zusammen.