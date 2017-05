Investorenwettbewerb für neuen Kindergarten in Nordkirchen

In Städten und Gemeinden sind Kindergarten-Plätze knapp. Das ist Fakt. Deshalb laufen gerade viele Neubau-Projekte an. Nordkirchen hat heute einen Investorenwettberb gestartet. Sie haben die Möglichkeit ein Grundstück an der Mühlenstraße zu kaufen, um darauf eine Kita zu errichten. Das Gelände liegt nördlich der Mauritiusschule, die Kinder hätten also später keinen weiten Weg zur Grundschule. Aber erst einmal geht es darum, für sie einen Kindergarten zu bauen. Dafür hat sich die Gemeinde entschieden, denn sie will bestehende Gruppen nicht weiter aufstocken. In kleineren Gruppen lässt es sich viel besser spielen. Drei Gruppen sollen in dem Neubau unterkommen. Wie der Kindergarten mal aussehen soll, ist den Investoren überlassen. Der Neubau sollte allerdings höchstens zwei Geschosse haben. Sie haben bis Anfang Juli Zeit, sich zu bewerben. Der Kindergarten soll im Sommer kommenden Jahres eröffnen. Träger ist die Kinderheilstätte Nordkirchen. Sie nimmt übergangweise ein einhalb Kindergruppen auf. Sie kommen in der ehemaligen Küche der Kinderheilstätte unter.