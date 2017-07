Ismail Atalan aus Senden neuer Trainer beim VfL Bochum

Darauf sind wir im Kreis Coesfeld stolz. Ismail Atalan aus Senden schafft den Sprung in die 2. Fußball-Bundesliga. Er übernimmt als Trainer den VfL Bochum. Der Verein will ihn schon heute Mittag vorstellen. Ismail Atalan war bislang Trainer des Drittligisten Sportfreunde Lotte. Er hatte in der vergangenen Saison für Aufsehen gesorgt, als er mit Lotte Bundesligisten aus dem DFB-Pokal warf. Er scheiterte mit seinem Team erst am späteren Pokalsieger Borussia Dortmund. Ismail Atalan ist in Dülmen aufgewachsen und hat unter anderem für Davaria Davensberg gespielt.