"Ja" zu größerem Aldi in Billerbeck

Damit Sie mehr Auswahl beim Einkaufen haben, planen Discounter und Supermärkte, sich zu vergrößern. Einen größeren Aldi an der Darfelder Straße in Billerbeck hat der Kreis jetzt genehmigt. Darauf hat der Betreiber nur noch gewartet, er beginnt jetzt mit der Firmen-Suche. Eigentlich wollte er noch im September mit dem Neubau beginnen, das klappt aber nicht mehr. Das nasse, windige Wetter und formaler Kram haben den Zeitplan verzögert. Der Betreiber plant jetzt, Ende Oktober - spätestens Anfang November mit dem Bau zu beginnen. Ein altes Gebäude, das noch auf der Fläche steht kommt weg und ebenso der alte Aldi-Markt. Der neue ist fast doppelt so groß wie der alte. Ein halbes Jahr dauert der Bau.