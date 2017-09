Jahrestreffen der Bürgerbus-Vereine: Knapp 60.000 Fahrgäste

Bürgerbusse sind immer beliebter im Kreis Coesfeld. Täglich steigen mehr Fahrgäste ein - diese Bilanz ziehen die Bürgerbusvereine aus dem Kreis Coesfeld bei ihrem Jahrestreffen heute in Coesfeld. Knapp 60.000 Menschen waren im Jahr 2016 mit einem Bürgerbus im Kreis unterwegs, das sind deutlich mehr als noch im Vorjahr! Nirgendwo im Münsterland ist das Bürgerbus-Netz so gut ausgebaut wie bei uns im Kreis Coesfeld. Zuletzt ist am Mittwoch der Bürgerbus in Senden an den Start gegangen. Als nächstes will die Stadt Dülmen im kommenden Jahr seine Ortsteile Hausdülmen, Buldern, Merfeld und Co. miteinander verbinden. Hier laufen schon die Pläne. Dann gibt es nur in der Gemeinde Rosendahl noch keinen Bürgerbus. Gleichzeitig haben die acht Bürgerbusvereine im Kreis heute schon in die Zukunft geschaut. In einigen Städten und Gemeinden gelten bald auch die normalen Bus- und Bahnfahrkarten in den Bürgerbussen. Sie müssen dann beim Umsteigen aus dem Zug in den Bürgerbus nicht zusätzlich Geld für den Bürgerbus zahlen. Außerdem gibt es einige spannende Pläne: Vor allem ältere Menschen nutzen die Bürgerbusse im Kreis. Sie sind oft mit Rolatoren oder Rollstühlen unterwegs. Damit sie künftig einfacher in den Bus kommen, könnte es künftig tiefer gelegte Bürgerbusse geben. Dann können die älteren Menschen über eine Rampe einfacher in die Busse fahren.