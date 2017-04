Jeder sechste Schüler leidet unter Mobbing

Für Kinder und Jugendliche im Kreis Coesfeld ist der Schulstress im Moment weit weg, sie genießen die letzten Tage der Osterferien. Ab Montag stehen einige von Ihnen aber wieder mit Bauchschmerzen auf. Neue Ergebnisse der Pisa-Studie zeigen: Jeder sechste Schüler in Deutschland ist Opfer von Mobbing. Bezirksschülersprecher Felix Hölscher aus Dülmen fordert strengere Strafen. Denn Lehrer würden zu selten durchgreifen. Die Schulberatungsstelle für den Kreis Coesfeld hat regelmäßig mit Mobbing-Fällen in Schulen zu tun. Aber es gäbe mittlerweile immer mehr Initiative, die in Schulklassen die Gemeinschaft stärken. Das soll das Mobbing-Problem eindämmen.