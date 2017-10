Jobwachstum im Münsterland ungebrochen

Das Jobwachstum im Kreis Coesfeld und dem Münsterland ist ungebrochen. Die Industrie- und Handelskammer stellt heute Mittag eine aktuelle Studie vor. Sie erwartet in diesem Jahr ein Plus von 18 000 Beschäftigten bei uns im Vergleich zum Vorjahr. Eine gute Nachricht! Die Unternehmen haben allerdings Zukunftssorgen. Mittlerweile hat fast jeder zweite Betrieb bei uns Probleme offene Stellen zu besetzen. Die meisten Unternehmen suchen Ersatz für ältere Mitarbeiter, die in Rente gehen. Andere Unternehmen wachsen aufgrund der guten Wirtschaftslage und suchen deshalb Mitarbeiter. Wieder andere Unternehmen reagieren auf den wachsenden Bedarf an Spezialisten. Aus welchem Grund auch immer, alle Unternehmen haben damit zu kämpfen, dass es zu wenige Bewerber gibt. Für das kommende Jahr rechnet die Industrie- und Handelskammer mit einem weiteren Jobwachstum im Münsterland und dementsprechend mit einem noch größeren Fachkräfte-Engpass.