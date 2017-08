Jodtabletten für möglichen Atomunfall im Kreis Coesfeld verteilt

Die allgemeine Terrorgefahr verunsichert uns, dazu kommt die Sorge vor einem möglichen Atom-Unfall. Der belgische Pannen-Reaktor Tihange zum Beispiel ist nur drei Stunden entfernt. Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld sind vorbereitet. Sie haben jetzt neue Jod-Tabletten bekommen.

Insgesamt rund 700 Tausend Tabletten hat der Kreis auf die Städte und Gemeinden verteilt. Anfang des Jahres hatte er die Tabletten eingekauft und dann zunächst in der Krankenhausapotheke in Coesfeld zwischengelagert. Es brauchte Zeit mit allen Orten die Liefertermine abzustimmen. Die bisher gelagerten Jodtabletten laufen jetzt ab. Neue müssen deshalb her. Der Nachschub ist jetzt wieder mindestens 10 Jahre haltbar. Bei einem Atomunfall besteht die Gefahr, dass die Schilddrüse radioaktives Jod aufnimmt. Nehmen wir frühzeitig die Jodtabletten, ist die Schilddrüse gesättigt. Kinder, schwangere Frauen und junge Menschen sollen die Tabletten im Ernstfall vorrangig bekommen.